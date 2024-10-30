Сетевое издание|18+|Среда|30 окт 2024|14:50
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Дождь |
 

В стране и мире

Путин освободил часть россиян от уплаты НДФЛ

Печать
Telegram

Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает взявших жилищный кредит россиян до 2025 года от уплаты НДФЛ с материальной выгоды при экономии по процентам. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

Под льготу подпадают кредиты на строительство или покупку жилья, земельных участков, а также рефинансирование таких займов.

Получить ее часть россиян могут при двух условиях. Во-первых, договор должен быть заключен до 31 декабря 2024 года. Во вторых, у человека должно быть подтвержденное специалистами право на налоговый вычет на строительство или приобретение жилья.

Материальная выгода возникает, когда проценты по жилищному кредиту составляют меньше двух третей ключевой ставки Банка России, уточняется в документе. Закон, в котором прописаны и другие нормы, вступает в силу со дня опубликования.

Ранее от уплаты НДФЛ собрались освободить старших по дому. Это должно мотивировать россиян оставаться в этой должности, не теряя индексацию пенсии из-за двух-трех тысяч рублей.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте