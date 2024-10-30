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В стране и мире

Домохозяек призвали солить швабру перед мытьем пола

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Поваренная соль оказалась эффективным средством для дезинфекции пола. Солить швабру и тряпку при мытье поверхностей домохозяек призвали эксперты онлайн-издания «БелНовости».

«Этот продукт может похвастаться своими противомикробными свойствами, поэтому-то и является великолепным помощником в данном вопросе», - утверждают специалисты.

Нужно добавить небольшое количество соли на влажную швабру перед мытьем пола и протереть ею поверхности, которые необходимо продезинфицировать.

«После завершения влажной уборки рекомендуется промыть тряпку и, опять-таки, посыпать ее солью, чтобы предотвратить размножение микробов на ткани», - посоветовали эксперты.

Ранее россиянам рассказали, как убрать царапины от мебели или обуви на паркете. Для устранения повреждений специалисты посоветовали регулярно обновлять защитный слой напольного покрытия. В некоторых случаях покрытию может потребоваться перешлифовка, которую проводят примерно раз в 10 лет.

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Источник — lenta.ru
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