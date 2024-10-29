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В стране и мире

Россиянам назвали уровень роста цен в следующем году

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Рынок продовольствия в России в следующем году столкнется с более высоким, чем ожидается в среднем по экономике, уровнем инфляции. К такому выводу пришли опрошенные агентством «Прайм» эксперты.

Вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров, управляющий партнер юридической компании «Лекс Альянс» Артур Леер считает, что в среднем рост составит 8-12 процентов по сравнению с 2024 годом. Он подчеркнул, что принятые государством меры спасают от гиперинфляции, оставляя шансы на развитие предпринимательства, но полностью вопрос не решают.

По его оценкам, молоко вырастет в цене на 10-15 процентов, мясные изделия - на 12 процентов, фрукты и овощи, особенно в случае дефицита импорта - на 15-20 процентов. Картофель в среднем может подорожать до 40 рублей за килограмм, а помидоры - до 150 рублей.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев предположил, что рост цен на продовольственные товары составит 10-15 процентов, особенно инфляция будет заметная в категории сезонных овощей и фруктов.

На прошлой неделе глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, заявила, что в последние три года цены в России выросли на 30 процентов. Такую динамику, подчеркнула она, уже нельзя объяснять структурными изменениями в экономике, связанными с санкциями недружественных государств.

По оценке Набиуллиной, сохранение высокой инфляции приведет экономику в «опасное высокоинфляционное состояние» и создаст куда больше проблем, чем преимуществ, поэтому ключевая ставка была повышена до рекордного уровня в 21 процент. Также регулятор увеличил прогноз по инфляции к концу года до 8-8,5 процента, а в 2025-м ожидает ее на уровне 4,5-5 процентов.

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Источник — lenta.ru
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