Сетевое издание|18+|Пятница|25 окт 2024|16:47
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Врач рассказала о влиянии чая на психику

Печать
Telegram

Злоупотребление черным чаем может сказаться на психике, предупредила гастроэнтеролог Ольга Евлашева. О влиянии популярного у россиян напитка на ментальное здоровье она рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

По словам врача, умеренное потребление чая безопасно для большинства людей, но более трех-четырех чашек (710-950 миллилитра) в день могут привести к негативным последствиям из-за содержания в чайных листьях кофеина. Чрезмерное потребление этого вещества из чая или любого другого источника может привести к появлению чувства тревожности и беспокойства, объяснила Евлашева.

Средняя чашка чая (240 миллилитров чая) содержит 11-61 миллиграмм кофеина в зависимости от сорта (в черном вещества больше, чем в зеленом) и способа заваривания (долгое заваривание способствует выходу кофеина из листьев в воду), рассказала врач.

«Исследования показывают, что дозы кофеина менее 200 миллиграммов в день вряд ли вызовут значительное чувство тревоги у большинства людей. Но даже в таком количестве кофеин за шесть часов до сна может ухудшить сон», — предупредила она.

Другие симптомы избытка кофеина включают головную боль и головокружение, добавила врач. Разные люди, уточнила гастроэнтеролог, по-разному ощущают воздействие кофеина. При ухудшении качества сна она посоветовала сократить количество кофеина в рационе.

Ранее диетолог Юлия Чехонина рассказала о последствиях полного отказа от хлеба. По ее словам, если не есть хлеб, может возникнуть дефицит питательных веществ.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме

  • Мошенники придумали новый способ кражи денег россиян

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте