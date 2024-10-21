Россиян предупредили о смертельной опасности бесконтрольного приема витаминов

21.10.2024 | 15:45

Переизбыток БАДов в организме может стать причиной развития тяжелых патологий, предупредила эндокринолог Оксана Михалева. О смертельной опасности бесконтрольного приема витаминов врач рассказала «Газете.Ru».

Михалева объяснила, что прием больших доз БАДов оказывает токсическое воздействие на весь организм. При этом больше других органов страдает печень, заболевания которой могут приводить к летальному исходу.

По словам доктора, особо опасна передозировка витаминами А, Е, D, К. Михалева уточнила, что переизбыток витамина D может приводить к тому, что кальций начнет откладываться в сосудах, что увеличит риск сердечно-сосудистых заболеваний.

В то же время переизбыток витамина К увеличивает риск тромбоза у пожилых людей, витамина А - провоцирует развитие различных заболеваний, в том числе и рака.

Врач подчеркнула, что длительный прием витамина С в больших дозах увеличивает нагрузку на почки, из-за чего в них могут образовываться камни. Она заверила, что принимать БАДы нужно только по назначению врача.

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