Сетевое издание|18+|Среда|16 окт 2024|18:13
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+3oC
+4oC
Завтра | Дождь |
 

В стране и мире

Врач предостерегла от ошибок при мытье рук

Печать
Telegram

При мытье рук многие допускают ошибки, рассказала инфекционист Марият Мухина. От распространенных ошибок при мытье рук она предостерегла в беседе с Life.ru.

По ее словам, многие думают, что десяти секунд мытья рук достаточно, хотя на самом деле для этого процесса требуется от 30 секунд до минуты. Также, продолжила Мухина, межпальцевые пространства, тыльная сторона и область под ногтями часто игнорируют, из-за чего микробы остаются на коже.

Кроме того, отметила врач, многие вообще не используют мыло и ограничиваются просто смыванием воды, что не позволяет удалить все микробы. «Мыло помогает разрушить жиры и микроорганизмы. Проблемы с доступом к мыльным средствам: в некоторых местах, например, на улице, может не быть возможности воспользоваться мылом и водой, что ограничивает возможность качественной гигиенической обработки рук», — объяснила инфекционист.

Перед началом гигиенической процедуры нужно снять украшения и закатать рукава, рассказала Мухина. Руки необходимо смочить в теплой воде, после чего нанести мыло и намыливать руки не менее 30 секунд с учетом всех участков, а после тщательно промыть и просушить руки. «Осуществляйте мытье рук не только после туалета, но и перед едой, после прогулок и взаимодействия с животными», — заключила специалист.

Ранее стоматолог, хирург-имплантолог Игорь Блюмкин перечислил причины появления зубного камня. Главной из них он назвал недостаточную гигиену полости рта.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте