Россиян предупредили об опасности открыток в WhatsApp

13.10.2024 | 12:58

Руководитель направления внутренней информационной безопасности облачного провайдера Selectel Андрей Баранников предупредил россиян об опасности открыток в WhatsApp. Об этом сообщает «Прайм».

По его словам, мошенники по-прежнему распространяют опасный контент под видом безобидных ссылок в мессенджерах.

Он сообщил, что пользователи получают сообщения с открыткой и ссылкой. Чтобы увидеть их содержимое, жертвам мошенников предлагается ввести данные на поддельном сайте «Госуслуг». Таким образом злоумышленники похищают аккаунты пользователей.

Эксперт предупредил, что атаки случаются и в Telegram, когда пользователям приходит сообщение о якобы подозрительной активности в аккаунте.

В сентябре сообщалось, что мошенники начали заманивать россиян в поддельные инвестиционные проекты, утверждая, что они созданы основателем Telegram Павлом Дуровым. Злоумышленники предлагают авторизоваться на сайте, который в действительности является фишинговым, и привязать к нему свой криптокошелек. В результате аферисты крадут деньги пользователей.