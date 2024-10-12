Сетевое издание|18+|Суббота|12 окт 2024|11:38
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Ясно |
 

В стране и мире

Врач назвал самые опасные алкогольные напитки

Печать
Telegram

Директор Научного информационного центра (НИЦ) по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист и иммунолог-аллерголог Георгий Викулов в беседе с «Лентой.ру» назвал самые опасные алкогольные напитки.

«Один из самых опасных — это метиловый спирт, который при приеме внутрь может вызвать слепоту и стать причиной смерти. Также опасны самогон, водка и сложные коктейли из смеси алкогольных напитков, которые могут быть причиной острого повреждения печени и поджелудочной железы.

На третьем месте пиво. Незаметный эффект, но растет живот, возникает не только поражение печени и поджелудочной железы, но и сердца. Яркий пример — алкогольная кардиомиопатия у жителей Германии», — поделился специалист.

Ранее врач психиатр-нарколог, руководитель наркологической и психиатрической «Клиники доктора Исаева» Руслан Исаев развеял мифы о целительных свойствах алкоголя.

Он назвал коньяк при низком давлении опасным для сердечно-сосудистой системы, а также разоблачил распространенное убеждение о целебном эффекте водки с перцем при ОРВИ.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте