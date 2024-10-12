Россиянам напомнили о компенсации за холодные батареи

12.10.2024 | 14:00

Если отопление в жилом доме не включили вовремя, жильцы имеют право потребовать перерасчет платы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом россиянам напомнил юрист Константин Крохин в беседе с Ura.ru.

При отсутствии отопления в доме, когда температура на улице в течение пяти суток подряд не превышает плюс 8 градусов, эксперт посоветовал в первую очередь обратиться в управляющую компанию. Однако если это не принесло результата, стоит позвонить в жилищную инспекцию и вызвать специалистов, чтобы зафиксировать не соответствующую норме температуру в помещениях.

Еще один способ, о котором рассказал специалист, — пожаловаться на отсутствие отопления по горячей линии по вопросам теплоснабжения. Работающие на ней специалисты передадут информацию властям. Крохин отметил, что органы власти следят за ситуацией и координируют мероприятия по устранению неполадок. Таким образом удастся ускорить подачу тепла в дома.

Юрист добавил, что жильцы могут получить перерасчет платы за коммунальные услуги, если нарушение температурного режима было зафиксировано специалистом жилнадзора.

«Управляющая компания должна проинформировать, на какой срок задержана подача теплоносителя. Это даст возможность гражданину впоследствии требовать перерасчета платы за отопление», — заключил Крохин.

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