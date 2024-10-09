Сетевое издание|18+|Среда|9 окт 2024|16:16
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Россияне будут платить за электричество по-новому в 2025 году

Печать
Telegram

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассчитала тарифы на электроэнергию для населения России на 2025 год. В следующем году граждане будут платить за электричество по-новому, передает «Российская газета».

С июля 2025-го плата за свет и другие коммунальные услуги повысится. Дешевле всего она окажется в ЛНР, где нижний предел составит 1,46 рубля за киловатт-час, а дороже всего — на Чукотке, где максимальный размер платы достигнет 11,36 рубля.

В Москве плата поднимется с 6,99 рубля до 7,87 рубля за киловатт-час, в Подмосковье — с 7,33 рубля до 8,25 рубля. В Санкт-Петербурге тариф вырастет с 6,19 до 6,97 рубля.

Отмечается, что средняя цена на электроэнергию для населения России составляет 4,72 рубля за киловатт-час. Это в три раза меньше среднемирового значения. Согласно прогнозам социально-экономического развития страны на 2025-2027 годы, коммунальные услуги в 2025-м вырастут в цене на 11,9 процента, в 2026-м — на 5,4 процента, а в 2027-м — на 4,8 процента. Тарифы на второе полугодие 2025 года соответствуют индексу роста цен на электроэнергию, который подразумевают расчеты.

Ранее Союз потребителей коммунальных услуг Украины анонсировал рост тарифов на свет. В течение двух-трех лет электричество в стране подорожает вдвое.

Фото pxhere.com.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте