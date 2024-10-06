Российские подростки случайно выстрелили 14-летнему школьнику в голову

06.10.2024 | 15:51

В Якутии задержали двоих 16-летних подростков, которые случайно выстрелили в голову 14-летнему школьнику. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Саха (Якутия).

В отношении них возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По данным следствия, ЧП произошло 5 октября в одном из домов, расположенного в селе Кердем Хангаласского района. Тогда один из подозреваемых взял из сейфа гладкоствольное ружье, направил дуло вверх и нажал на спусковой крючок. Неумышленно выстрелил в сторону находившегося рядом школьника. Пуля попала ему в голову.

От полученного ранения мальчик не выжил.

Ранее сообщалось, что дагестанец выстрелил старшему брату в голову из-за подзатыльника.