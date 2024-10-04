Сетевое издание|18+|Пятница|4 окт 2024|13:44
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Россиянка подделала чек и заполучила чужую квартиру

Печать
Telegram

Жительница Удмуртии обманом заполучила чужую квартиру и попала под суд. Об этом сообщает прокуратура российского региона.

Женщина нашла на сайте с объявлениями квартиру и связалась с продавцом жилья. Россиянка заявила о намерении купить недвижимость и подготовила к моменту встречи банковский чек, по которому она якобы перевела собственнику более 5,8 миллиона рублей. Однако бумага оказалась поддельной.

Хозяин квартиры подумал, что банк проверяет операцию, поэтому ничего не заподозрил и подписал документы.

Затем женщина пошла в МФЦ и оформила право собственности на квартиру. В итоге выяснилось, что денег бывший собственник не получил, а в отношении россиянки возбудили дело о мошенничестве.

Ранее в Калининградской области пенсионер поверил мошенникам и расстался с дачей, машиной и гаражом. С 66-летним жителем города Пионерский аферисты связались через мессенджер и предложили подработать в качестве брокера. Мужчина решил не упускать такой шанс и последовал указаниям в сообщении.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте