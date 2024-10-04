Сетевое издание|18+|Пятница|4 окт 2024|13:44
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Дачников предупредили о риске попасть под суд

Печать
Telegram

За неправильно размещенный водосток на даче можно попасть под суд. О таком риске предупредил российских садоводов депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, пишет NEWS.ru.

Речь идет о случаях, когда водосток направлен на чужой участок и причиняет ущерб. Если нарушение вовремя не устранить, сосед может обратиться в суд или снести не соответствующие строительным нормам системы, уточнил парламентарий.

Чаплин отметил, что ущерб от неправильного водостока может быть серьезным - например, гниение бани или яблони на участке. В таком случае придется еще и выплатить компенсацию пострадавшему соседу.

Ранее дачников предупредили о риске лишиться участка из-за сорняков. Соответствующие поправки в законодательство вступят в силу 1 марта 2025 года.

Прежде закон, хоть и предусматривал наказание за неиспользование участка по целевому назначению, не указывал, что именно подразумевается под освоением и в какой срок это нужно сделать.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте