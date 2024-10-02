В запрете чайлдфри увидели риск наказания россиян с детьми

02.10.2024 | 11:32

Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри в России содержит риск для россиян с детьми, которые не планируют заводить больше детей, чем у них есть. Если документ будет принят в текущей редакции, то эти люди могут быть привлечены к ответственности за обсуждение тем, связанных с деторождением, даже если они не придерживаются идеи чайлдфри. Об этом «Ленте.ру» заявила партнер коллегии адвокатов Pen & Paper, юрист Екатерина Тягай.

По ее словам, возможность такой правоприменительной практики связана с тем, что законопроект оперирует понятием «отказ от деторождения», а не идеологией чайлдфри, упомянутой в пояснительной записке к документу. Тягай отметила, что, по мнению авторов инициативы, «сторонники этой идеологии активно продвигают концепцию нежелательности деторождения, иронизируя над теми, кто имеет детей, и рассматривают родительство как бремя, а не как привилегию», тогда как отказ от деторождения «является очень широкой категорией».

«Например, этот отказ может быть интерпретирован как решение людей на определенном этапе жизни не заводить детей или не заводить больше детей, чем у них уже есть. Если они будут открыто обсуждать это на какой-либо площадке — в социальных сетях, на профессиональных форумах или даже в кругу друзей, где их могут услышать другие, — это может быть рассмотрено как нарушение закона в соответствии с предлагаемыми изменениями», - отметила Екатерина Тягай.

Кроме того, существует риск наказания россиян, публично обсуждающих опыт деторождения и воспитания детей, семейные трудности, а также медицинские вопросы, связанные со здоровьем детей, добавила Тягай. «В предлагаемой редакции формулировка настолько широкая и нечеткая, что ее можно применить практически к любым обстоятельствам, при которых люди публично обсуждают темы, не восхваляющие родительство или деторождение, — отметила юрист. — Даже если разговор будет касаться важности своевременных родов, медицинского сопровождения, заботы о своем здоровье или возможности сделать осознанный выбор — это тоже может быть истолковано неправильно, и люди, обсуждающие такие темы, могут быть привлечены к ответственности».

Тягай считает, что в законопроекте «речь вовсе не идет об идеологии чайлдфри, а сама проблема, описанная в пояснительной записке, касается не злонамеренного явления, как это представляется авторами». «Фактически законопроект направлен на регулирование совершенно других вопросов», — заключила она.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, являющийся одним из соавторов законопроекта, заявил, что отказ от рождения детей не попадает под закон о чайлдфри в России. Он отметил, что нежелание женщины иметь детей не является наказуемым, а «цель законопроекта — пресечь любой деструктивный контент, который может повлиять на решение личности о рождении детей». По мнению Володина, «пропаганда бездетности — социально опасное явление».

Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри внесли в Госдуму 25 сентября 2024 года. Правительство России поддержало предлагаемые поправки. В отзыве кабмина говорится, что «концепция законопроекта, направленного на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей и создание эффективного механизма по их защите, заслуживает внимания», однако критерии понятия «отказ от деторождения» требуют уточнения.