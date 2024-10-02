ЕР: В приоритете при планировании бюджета - реализация нацпроектов

02.10.2024 | 09:38

«Единая Россия» вместе с Правительством РФ проработает поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета на предстоящие три года. Об этом сообщил врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев, подчеркнув, что в приоритете - реализация поручений президента, озвученных им в послании, и выполнение положений народной программы в полном объеме, пишет ER.ru.

«Первое чтение законопроекта о бюджете запланировано на 24 октября. Ему предшествует работа с документом в комитетах, по итогам которой депутаты фракции будут понимать, какие положения требуют корректировки. Их мы обсудим с правительством на заседании программной комиссии партии под председательством Дмитрия Медведева», - отметил Владимир Якушев.

Он отметил, что бюджет предусматривает выполнение всех социальных обязательств государства, обеспечение технологического суверенитета страны, расходов на безопасность, поддержку участников СВО и их семей.

Увеличится финансирование социальной политики - к 2027 году расходы вырастут до 7,2 трлн рублей, что обеспечит необходимые выплаты семьям с детьми, меры поддержки с использованием социального казначейства, продление программы материнского капитала, развитие системы долговременного ухода и программы социального контракта, реабилитации и абилитации.

Учтены положения народной программы «Единой России» по строительству детсадов и школ, их капитальному ремонту, обеспечению младшеклассников горячим питанием.

В проекте бюджета предусмотрены средства на ремонт и оснащение техникумов, строительство кампусов, подготовку инженерных кадров и вовлечение молодежи в науку - в соответствии с поручениями Президента РФ.

Растут и расходы на здравоохранение. По инициативе «Единой России» обеспечены средства на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Продолжится программа модернизации первичного звена здравоохранения, на базе которого ежегодно проходит порядка миллиарда посещений. Увеличивается финансирование фонда «Круг добра» для поддержки детей с орфанными заболеваниями.

Кроме того, стартует программа модернизации коммунальной инфраструктуры, предложения к которой «Единая Россия» представила в Минстрой. Продолжится реализация программ формирования современной городской среды, комплексного развития сельских территорий.

6,1 трлн рублей будет выделено на обеспечение технологического суверенитета. Деньги пойдут на развитие авиа- и станкостроения, беспилотные авиационные системы, поддержку радио- и микроэлектроники, производство высокотехнологичных станков, проведение НИОКР и другие направления.

«В числе приоритетов - реализация нацпроектов. «Единая Россия» представила по каждому из них свои предложения», - заключил Владимир Якушев.