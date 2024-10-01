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В стране и мире

Умер певец Вячеслав Добрынин

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Советский и российский композитор, эстрадный певец, народный артист России Вячеслав Добрынин умер на 79-м году жизни. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Информацию в разговоре с РБК подтвердила жена артиста Ирина Добрынина.

По данным источника, 78-летний исполнитель скончался в московской клинике, куда его госпитализировали меньше недели назад с подозрением на инсульт.

Ранее супруга певца рассказывала, что он не выступает уже несколько лет и прекратил все гастроли. По ее словам, семья занималась лечением и поддержанием жизнедеятельности артиста.

Вячеслав Добрынин - лауреат премий «Золотой граммофон», «Песня года» и «Овация». Артист начинал карьеру как композитор, позже стал исполнять свои песни. В его дискографии более 35 альбомов. Среди наиболее известных его композиций - «Не сыпь мне соль на рану», «Ты разбила мне сердце» и «Синий туман».

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Источник — lenta.ru
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