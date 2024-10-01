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В стране и мире

Россиянам перечислили признаки взлома смартфона

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Россиянам перечислили признаки, по которым можно определить, что на смартфон было установлено вредоносное программное обеспечение (ПО). Об этом говорится в официальном Telegram-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Сообщается, что на взлом смартфона может указывать снижение его производительности. Специалисты отметили, что в случае если телефон стал медленнее работать, а приложения - открываться дольше, это может указывать на наличие вредоносного ПО.

Другим признаком может стать появление большого количества рекламных объявлений в приложениях или необычные всплывающие окна. Также пользователям посоветовали обратить внимание на неожиданные списания со счета или исходящие сообщения, которые они не отправляли. «Это может быть результатом действий вредоносных приложений, которые пытаются подписать вас на платные услуги или отправляют сообщения на платные номера», - говорится в сообщении.

В МВД добавили, что следует также обратить внимание на состояние устройства. Если оно перегревается при выполнении простых задач или аккумулятор быстро разряжается, то смартфон может быть взломан.

Ранее россиянам назвали правила безопасных покупок в интернете. Пользователей призвали использовать для онлайн-магазинов отдельную банковскую карту.

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Источник — lenta.ru
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