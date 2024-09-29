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В стране и мире

Россияне смогут наблюдать сразу две Луны

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У Земли почти на два месяца появится еще один спутник. Необычное небесное явление смогут наблюдать в том числе россияне, говорится в научной статье, опубликованной в. журнале Американского астрономического общества Research Notes of the AAS.

С 29 сентября по 25 ноября у Земли временно появится второй спутник — мини-Луна. Как правило, им является небольшое небесное тело, которое прилетает из пояса астероидов. В этот раз причиной «Двоелуния» стал астероид 2024 RT5.

«Земля может регулярно захватывать астероиды из популяции околоземных объектов (NEO) и вытягивать их на орбиту, делая их мини-Лунами», — отмечают ученые. Эксперты пояснили, что временные спутники Земли обычно имеют скорость движения около 3,5 тысяч километров в час, что позволяет Земле «захватывать» их.

Для наблюдения этого объекта необходим телескоп диаметром не менее 30 дюймов плюс детектор ПЗС или КМОП, 30-дюймового телескопа и человеческого глаза за ним будет недостаточно.

Ведущий автор исследования о RT5, профессор Мадридского университета Комплутенсе Карлос де ла Фуэнте Маркос отметил, что для наблюдения за астероидом потребует телескоп диаметром более 76 сантиметров с ПЗС или КМОП-матрицей (CCD или CMOS). По его словам, 76-сантиметрового телескопа будет недостаточно.

Ранее российский космонавт Иван Вагнер, входящий в состав «Роскосмоса», сделал первые снимки необычной кометы C/2023 A3, появляющейся раз в 70 лет. До этого в Астраханской области фотограф Лилия Филоненко запечатлела самый редкий парад планет.

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Источник — lenta.ru
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