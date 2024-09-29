29.09.2024 | 16:46

Примерно миллиону ливанцев пришлось покинуть свои дома из-за ударов Израиля. Такое заявление сделал исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати, его цитирует ABC.

«Вероятно, речь идет о самой массовой операции по перемещению людей за всю историю Ливана», — отметил политик.

По его словам, за последние дни около миллиона жителей страны вынужденно бежали — это примерно шестая часть населения.

Израиль активно атакует инфраструктуру шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана.

28 сентября лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу ликвидировали в ходе удара по Бейруту. Для успеха этой операции Армия обороны Израиля сбросила на Ливан более 80 бомб.