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В стране и мире

Миллиону ливанцев пришлось покинуть свои дома из-за ударов Израиля

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Примерно миллиону ливанцев пришлось покинуть свои дома из-за ударов Израиля. Такое заявление сделал исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати, его цитирует ABC.

«Вероятно, речь идет о самой массовой операции по перемещению людей за всю историю Ливана», — отметил политик.

По его словам, за последние дни около миллиона жителей страны вынужденно бежали — это примерно шестая часть населения.

Израиль активно атакует инфраструктуру шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана.

28 сентября лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу ликвидировали в ходе удара по Бейруту. Для успеха этой операции Армия обороны Израиля сбросила на Ливан более 80 бомб.

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Источник — lenta.ru
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