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В стране и мире

Врачи назвали защищающий от 17 видов рака напиток

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Врач-реабилитолог Сергей Агапкин и врач-диетолог Олег Кривченков в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвали защищающий от рака напиток. Медики заявили, что таким свойством обладает клюквенная вода. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Кривченков рассказал, что клюквенная вода защищает организм от 17 видов видов онкологических заболеваний. По словам специалиста, употребление напитка снижает риск развития рака пищевода, желудка, толстой кишки, предстательной железы, глиобластомы, лимфомы и других видов.

Агапкин объяснил, что клюква содержит большое количество биологически активных веществ с разными механизмами воздействия. В качестве примера врач привел влияние ягоды на хеликобактер пилори - бактерию, провоцирующую рак желудка.

«Клюква подавляет активность этой бактерии. Учитывая, что она является предиктором возникновения рака желудка, ее уничтожение или подавление приводит к снижению риска этого заболевания», - отметил медик.

Ранее Агапкин посоветовал для предотвращения инсульта употреблять клюкву, поскольку ягода содержит много марганца и меди. Марганец снижает уровень «плохого» холестерина, а медь укрепляет соединительную ткань и подавляет воспалительные процессы, объяснил доктор.

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Источник — lenta.ru
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