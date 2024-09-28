Сетевое издание|18+|Суббота|28 сен 2024|13:50
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Россиян предупредили о подорожании автомобилей с 1 октября

Печать
Telegram

Новые ставки утилизационного сбора, которые вступят в России в силу 1 октября, приведут к увеличению цен на автомобили всех сегментов, заявил доцент кафедры наземных транспортных средств транспортного факультета Московского Политеха Анатолий Фиронов. Об этом пишет «Прайм».

По его словам, больше всего это скажется на стоимости машин с объемом двигателя от одного до двух литров. Эксперт напомнил, что сейчас утильсбор на такие машины составляет около 300 600 рублей. С октября он вырастет до 556 000 рублей.

«Стоимость автомобилей на рынке может значительно возрасти уже в ближайшие месяцы», - подчеркнул специалист.

По словам доцента, подорожание может растянуться до конца года, подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что правительство России поднимет с 1 октября утильсбор на автомобили на 70-85 процентов.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте