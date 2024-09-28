Россиян предупредили о подорожании автомобилей с 1 октября

28.09.2024 | 13:06

Новые ставки утилизационного сбора, которые вступят в России в силу 1 октября, приведут к увеличению цен на автомобили всех сегментов, заявил доцент кафедры наземных транспортных средств транспортного факультета Московского Политеха Анатолий Фиронов. Об этом пишет «Прайм».

По его словам, больше всего это скажется на стоимости машин с объемом двигателя от одного до двух литров. Эксперт напомнил, что сейчас утильсбор на такие машины составляет около 300 600 рублей. С октября он вырастет до 556 000 рублей.

«Стоимость автомобилей на рынке может значительно возрасти уже в ближайшие месяцы», - подчеркнул специалист.

По словам доцента, подорожание может растянуться до конца года, подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что правительство России поднимет с 1 октября утильсбор на автомобили на 70-85 процентов.