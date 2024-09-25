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В стране и мире

Психолог назвала способы общения с людьми со сложным характером

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В общении с людьми, у которых постоянно «все плохо», требуется особый подход. Способы социального взаимодействия с друзьями и близкими с тяжелым характером в разговоре с «Вечерней Москвой» перечислила психолог Татьяна Василькова.

Во-первых, таких собеседников не нужно жалеть, отметила психолог. Вместо этого рекомендуется спросить, что человек собирается делать с проблемой, на которую он жалуется. Кроме того, важно поддержать собеседника, выразив уверенность, что он сможет справиться с нелегким периодом в жизни.

Второе, чего ни в коем случае нельзя делать, - это решать чужие проблемы. Зачастую постоянно жалующиеся люди всего лишь хотят переложить ответственность на других и этому нельзя потакать, указала Василькова. Важно удерживать четкую границу, мягко, но твердо напомнив другу, у которого постоянно плохое настроение, что каждый сам отвечает за свою жизнь и свои решения.

По словам Васильковой, важно не подключаться эмоционально к жалобам собеседника, поскольку постоянное «нытье» может быть привычным амплуа человека, а его разговоры о себе - попыткой получить нездоровое удовольствие от проживания негативных эмоций. Собеседнику в этом случае желательно не воспринимать близко к сердцу все, что он услышал, несмотря на трагизм рассказов.

Четвертый совет, который дала психолог, - просто выслушать жалующегося. Часто выговориться для такого человека - единственный способ снять напряжение. В этом случае не следует давать оценок и предлагать решений, внимательно слушая (если на это есть время и внутренние ресурсы).

Ранее россияне назвали общение на работе эффективным способом отвлечься от личных проблем. В такие моменты они также стараются брать на себя больше рабочих задач и дольше оставаться в офисе.

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Источник — lenta.ru
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