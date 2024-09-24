Водителей предупредили о приводящих к поломке авто привычках

24.09.2024 | 12:56

Частая езда с горящей лампочкой бензобака чревата поломками автомобиля. Эту и другие привычки водителей, оборачивающиеся ремонтом и заменой запчастей, перечислили эксперты портала NJCAR.RU.

Постоянно эксплуатировать автомобиль при горящем индикаторе пустого бака вредно для механизмов, предупреждают специалисты. При малом объеме горючего топливный насос начинает перегреваться. Кроме того, осадок со дна бензобака может попасть в топливную систему, из-за чего могут засориться форсунки и фильтры, поясняет портал.

Другой распространенной вредной привычкой автолюбителей является управление машиной с механической коробкой передач на постоянно выжатом сцеплении. Нажатие педали сцепления без необходимости ускоряет износ трансмиссии, а починка сцепления — ремонт недешевый, напоминают специалисты.

Помимо этого, многие водители имеют привычку парковаться близко к бордюру. Притираясь колесами к бордюру, можно повредить покрышки.

Вдобавок автовладельцам не стоит игнорировать стояночный тормоз. При парковке машины с механической коробкой передач ее зачастую оставляют на передаче, а модели с «автоматом» вовсе ею не оснащены. Использование стояночного тормоза при остановках и стоянках на уклоне облегчит нагрузку на трансмиссию.

Кроме того, важен предварительный прогрев мотора. При холодном запуске двигатель быстро изнашивается, а его ремонт встанет в большую сумму, обращают внимание автоэксперты.

Ранее россиянам рассказали, как определить поломку автомобиля по цвету исходящего от него дыма. К примеру, густой белый выхлоп со сладковатым запахом антифриза может говорить о проникновении охлаждающей жидкости в камеру сгорания.