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В стране и мире

НАТО начала строить форпост на северной границе России

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Альянс НАТО начал строительство новой базы в финской Лапландии, которая станет форпостом к северу от российской границы.

Об этом пишет шведская газета Svenska Dagbladet (SvD).

«Эти силы представляют собой так называемые передовые сухопутные силы», — указывает издание, отмечая, что на базе в Финляндии также будет размещен штаб наземных операций НАТО.

Курировать работу базы будет Швеция, планирующая передислоцировать туда от 20 до 50 своих офицеров.

Ранее министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что королевство «стремится взять на себя роль координирующей страны в организации передовых сухопутных войск в Финляндии».

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Источник — lenta.ru
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