Ветеринар назвал пять худших пород собак для содержания дома

16.09.2024 | 17:11

Ветеринарный врач из Великобритании назвал пять пород собак, которые на его взгляд, являются худшими для домашнего содержания. На его пост в социальной сети обратило внимание издание The Sun.

На первое место в своем списке ветеринар Алекс поставил шарпеев. Он отметил, что очаровательная «морщинистая» внешность этих собак является причиной множества проблем. «У них случаются серьезные кожные инфекции, потому что в складках прячется множество бактерий, вызывающих нарывы», — сказал специалист. Он добавил, что шарпеи также склонны к ушным инфекциям из-за узких ушных каналов.

Второе место он отдал собакам с плоскими мордами, вроде французских бульдогов. Алекс отметил, что из-за особенностей физиологии у них всегда затруднено дыхание, а также имеются с проблемы с перегревом, ушными и глазными инфекциями. Этим животным нужны регулярные медицинские процедуры просто для обеспечения нормальной жизни.

Третье место Алекс отдал немецким овчаркам. Они нуждаются в постоянной активности и внимании, которые большинство любителей собак не способны обеспечить.

Немецкие доги в списке ветеринара расположились на четвертом месте. У этих крупных собак, по словам специалиста, часто возникают проблемы с сердцем, а средняя продолжительность жизни составляет всего семь-восемь лет — на несколько лет меньше, чем у других пород.

На пятом месте ветеринар разместил такс. «Они часто обладают замечательным характером, но само их телосложение располагает ко множеству заболеваний. Просто невозможно смотреть, как они страдают из-за всего этого», — сказал Алекс.

Ранее был опубликован рейтинг самых умных пород собак. Одним из лидеров по интеллекту признали немецкую овчарку.