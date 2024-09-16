Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил. Российская армия станет второй в мире по количеству военных

16.09.2024 | 15:40

Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил (ВС) страны — до 2 389 000 человек. Указ главы государства вступает в силу с 1 декабря 2024 года, говорится на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 389 130 единиц, в том числе 1 500 000 военнослужащих», - говориться в указе президента России Владимира Путина.

Также глава государства поручил правительству России предусмотреть выделение Министерству обороны средств из федерального бюджета, которые необходимы для реализации указа.

Российская армия станет второй в мире по количеству военных

Согласно данным портала Global Firepower, в настоящее время армия России находится на пятом месте в мире по количеству военнослужащих — 1 320 000 человек. После вступления указа Путина в силу она обгонит Вооруженные силы Индии и США и станет второй. На первой строчке — Китай с 2 035 000 солдат.

Также в первой десятке рейтинга армии Северной Кореи, Украины, Пакистана, Ирана, Южной Кореи и Вьетнама.

Рейтинг Global Firepower составлен американским блогером Дэниелом Пучеком. Он охватывает 145 стран и учитывает такие характеристики, как численность армии, финансовая оснащенность, логистические возможности, географическое положение, доступ к ресурсам и мобильность.

В предыдущий раз Путин увеличивал численность ВС России в декабре 2023 года

1 декабря 2023 года Путин также увеличил штатную численность ВС России. Тогда количество военных выросло почти на 170 тысяч человек.

Как объясняли в Министерстве обороны России, увеличение численности военнослужащих ВС реализуется поэтапно за счет граждан, которые желают проходить военную службу по контракту. При этом существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не произошло. Кроме того, мобилизация в России после указа Путина не объявлялась.

В ведомстве тогда добавили, что дополнительное наращивание боевого состава и численности Вооруженных сил является «адекватной реакцией на агрессивную деятельность блока НАТО».