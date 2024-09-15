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В стране и мире

В России задумали изменить правила оказания услуг связи

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Министерство цифрового развития планирует изменить правила оказания услуг телефонной связи. Проект закона размещен на федеральном портале проектов правовых актов.

В частности, предлагается для заключения договора ввести обязательное подтверждение личности по биометрии, с помощью паспорта и портала госуслуг. Иностранцы могут сделать это только по биометрии.

Также в документе указано, что для россиян может быть установлен лимит на обладание 20 sim-картами, для граждан других стран - не более 10. Операторы связи должны будут уведомлять абонентов о превышении лимита sim-карт, и если клиенты не снизят их количество, услуги мобильной связи по всем номерам будут приостановлены.

Еще одним изменением станет возможность оплатить услуги мобильной связи наличными только в уполномоченных правительством организациях и исключительно при подтверждении личности плательщика.

Ранее комитет Госдумы по информационной политике одобрил поправку о введении лимита sim-карт на одного человека. Оператор должен будет проверять число карт через через Государственную информационную систему контроля состояния идентификационных модулей (ГИС КСИМ).

В июле сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект о запрете массовых спам-звонков. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. Запретить массовые спам-звонки в России захотели еще в апреле. Тогда Шадаев говорил, что спам-обзвоны вызвали среди населения негативную тенденцию - россияне стали достаточно напряженно относиться к любым входящим голосовым звонкам.

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Источник — lenta.ru
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