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В стране и мире

Определен самый опасный режим дня

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Люди, которые ложатся спать поздно, входят в группу повышенного риска развития диабета. К такому выводу пришли ученые из Лейденского университета, проанализировавшие различные режимы дня.

Их работу опубликовал журнал Diabetologia.

Участников эксперимента разделили на три группы. В первую вошли те, кто рано просыпается и засыпает, во второй оказались люди, предпочитающие вставать поздно и засыпать до 12 ночи, а в третьей - почти не спящие по ночам. За участниками наблюдали шесть с половиной лет. За это время у 225 из них обнаружили сахарный диабет второго типа.

Выяснилось, что у людей из третьей группы риск развития заболевания на 46 процентов выше, чем у попавших во вторую группу. Ученые предполагают, что это связано с нарушением обмена веществ, к которому приводит смещение циркадных ритмов при позднем отходе ко сну.

Ранее кардиолог назвала главные факторы риска развития болезней сердца. Главным из них является неправильный образ жизни, в том числе недостаток сна.

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Источник — lenta.ru
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