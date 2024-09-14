Сетевое издание|18+|Понедельник|16 сен 2024|09:37
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+23oC
+24oC
Завтра | Ясно |
 

В стране и мире

Экономист дал совет по сбережениям после повышения ключевой ставки

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Открытие вкладов под высокие проценты после повышения ключевой ставки поможет частично защитить сбережения от инфляции, считает кандидат экономических наук Николай Кульбака. В разговоре с «Лентой.ру» он посоветовал россиянам класть деньги на депозиты.

«Пока есть смысл [класть деньги на вклады]. Конечно, нельзя сказать, что это может спасти от инфляции полностью, но это способ хоть как-то ее компенсировать», — сказал он.

Также экономист отметил, что кредиты становятся еще более дорогими.

«Кредиты, конечно, брать в такой ситуации становится очень невыгодным. Высокая процентная ставка для этого и ставится, чтобы кредиты не брались, потому что кредиты — это увеличение денежной массы. (…) Чтобы сократить кредитные деньги, нужно сократить выдачу кредитов, сохранить выдачу кредитов рыночным образом можно только увеличивая процентную ставку, что, собственно, Центробанк и делает», — добавил специалист.

13 сентября Банк России повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов с 18 до 19 процентов. Главной причиной такого решения стало сохраняющееся высокое инфляционное давление. В регуляторе также считают, что к концу года инфляция не опустится до прогнозируемого ранее диапазона в 6,5-7 процентов.

В регуляторе отметили, что, по данным на 9 сентября, годовая инфляция составила 9 процентов. Также ЦБ допустил новые увеличения ключевой ставки, чтобы достичь цели по инфляции в 4 процента.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте