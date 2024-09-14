Экономист дал совет по сбережениям после повышения ключевой ставки

14.09.2024 | 12:04

Открытие вкладов под высокие проценты после повышения ключевой ставки поможет частично защитить сбережения от инфляции, считает кандидат экономических наук Николай Кульбака. В разговоре с «Лентой.ру» он посоветовал россиянам класть деньги на депозиты.

«Пока есть смысл [класть деньги на вклады]. Конечно, нельзя сказать, что это может спасти от инфляции полностью, но это способ хоть как-то ее компенсировать», — сказал он.

Также экономист отметил, что кредиты становятся еще более дорогими.

«Кредиты, конечно, брать в такой ситуации становится очень невыгодным. Высокая процентная ставка для этого и ставится, чтобы кредиты не брались, потому что кредиты — это увеличение денежной массы. (…) Чтобы сократить кредитные деньги, нужно сократить выдачу кредитов, сохранить выдачу кредитов рыночным образом можно только увеличивая процентную ставку, что, собственно, Центробанк и делает», — добавил специалист.

13 сентября Банк России повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов с 18 до 19 процентов. Главной причиной такого решения стало сохраняющееся высокое инфляционное давление. В регуляторе также считают, что к концу года инфляция не опустится до прогнозируемого ранее диапазона в 6,5-7 процентов.

В регуляторе отметили, что, по данным на 9 сентября, годовая инфляция составила 9 процентов. Также ЦБ допустил новые увеличения ключевой ставки, чтобы достичь цели по инфляции в 4 процента.