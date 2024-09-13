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В стране и мире

Банк России повысил ключевую ставку

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По итогам заседания совета директоров Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 19 процентов годовых, продолжив ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП). Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Накануне заседания аналитики и участники рынка расходились в прогнозах действий Центробанка. Оценки находились в диапазоне от сохранения ставки на уровне 18 процентов до повышения на два процентных пункта. Главной причиной расхождений стала противоречивая статистика за последний месяц.

Сигналы о начавшемся охлаждении экономики пока не привели к замедлению инфляции и инфляционных ожиданий, напротив, в августе и сентябре цены росли гораздо быстрее прогнозов.

На этом фоне эксперты посчитали маловероятным удержание инфляции в прогнозе ЦБ на конец года (6,5-7 процента).

С другой стороны, слишком резкое повышение ставки на фоне начавшегося замедления может стать серьезным ударом по экономике и привести к дополнительным бюджетным расходам, что также поспособствует росту цен.

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Источник — lenta.ru
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