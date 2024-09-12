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В стране и мире

Домохозяек призвали мыть окна чаем

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Использованные чайные пакетики опытным домохозяйкам могут пригодиться для повторного использования, сообщили эксперты «БелНовости».

Так, эксперты призвали мыть заваренным чаем окна и полы из темного паркета или ламината.

Продукт также можно использовать для полировки деревянной мебели. Специалисты назвали еще один метод использования чая: он отлично подойдет для замачивания жирной посуды.

Ранее домохозяйкам посоветовали использовать яичную скорлупу в качестве средства для устранения засоров. Специалисты рекомендовали измельчить скорлупу четырех яиц в блендере и отправить полученный порошок в раковину.

После следует влить чайник горячей воды, подождать 15 минут, открыть кран с горячей водой и подождать несколько минут.

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Источник — lenta.ru
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