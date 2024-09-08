08.09.2024 | 19:07

В воскресенье, 8 сентября, на 83-м году жизни умер легендарный ведущий КВН Александр Масляков. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале клуба.

Как пишет телеграм-канал Mash, предварительно, Масляков умер от рака. В 2022 году в легких знаменитости нашли неоперабельную опухоль, причиной ее появления мог стать перенесенный ковид.

Александру Маслякову назначили поддерживающее лечение. Он отошел от дел КВН.

Знаменитый ведущий - основатель творческого объединения «АМиК». Он был удостоен множества наград, стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», внес огромный вклад в развитие российского развлекательного телевидения.

«Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу «КВН», став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами», - отмечается в телеграм-канале.