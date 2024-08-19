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В стране и мире

Рост цен на яблоки в России объяснили

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Рост розничных цен на яблоки в России обусловлен рядом факторов, одной из ключевых причин подобной динамики является удорожание рабочей силы для сбора урожая и логистики. Об этом заявил заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов, его слова приводит ТАСС.

В качестве других важных причин роста цен на яблоки он назвал увеличение себестоимости в связи с курсовой динамикой, удорожание удобрений, а также необходимость приобретать специальные средства защиты.

На этом фоне, подчеркнули в ассоциации, килограмм яблок в российских магазинах подорожал за год в среднем на 26,8 рубля - со 138,9 до 165,7 рубля.

Дороже всего, добавил Леонов, эта продукция стоит на Дальнем Востоке. Там стоимость килограмма яблок составляет в среднем 239,2 рубля. В свою очередь, приобрести эти фрукты по самой бюджетной цене можно в Южном федеральном округе (128,7 рубля). Говорить же о последствиях весенних заморозков на яблочный урожай 2024 года, по его словам, пока рано. Сейчас, как уточнил эксперт, в стране только начинается основной период сборов.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка сообщила, что в России вслед за сырьем могут подорожать напитки из яблок. Подобные опасения связаны с рисками плохого урожая из-за последствий весенних заморозков в ряде регионов страны. За год используемые для производства соков яблоки подорожали в среднем на 45-67 процентов. На этом фоне розничная стоимость напитков на основе яблок может увеличиться на 30-35 процентов.

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Источник — lenta.ru
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