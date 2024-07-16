Российские банки предупредили о неготовности к электронным повесткам

16.07.2024 | 10:58

Закон об электронных повестках, который с 1 ноября этого года обязывает отказывать в кредитах уклонистам от призыва в армию, до сих пор ставит банки в тупик. Национальный совет финансового рынка (НСФР, объединяет крупные банки) предупредил, что финансовые организации по-прежнему не знают, как его исполнять, передает РБК.

В письмах главе Центробанка Эльвире Набиуллиной и вице-премьеру Дмитрию Григоренко организация указывает, что несмотря на близость сроков запуска электронного реестра призывников и военнообязанных, порядок взаимодействия участников рынка с Минобороны не готов. Другими словами, банки жалуются, что не понимают, как они должны узнавать о попадании клиента в черный список и принимать меры.

По словам председателя НСФР Андрея Емелина, вопрос о доступе банков к реестру возник давно, но он все еще остается в подвешенном состоянии. Минобороны выступает против прямого доступа, предлагая информировать банки самостоятельно.

«Однако ни канал передачи, ни технические параметры доступа, ни режимы взаимодействия (пакетный, реестровый или индивидуальный) нам пока не известны», - указывает Емелин, отмечая, что банки могут технически не успеть доработать свои системы.

Отдельно участники рынка объяснили, что банкам никак не могут спустить правила, в которых прописано, как и в какой момент они должны отказывать клиенту. Дело в том, что кредитование состоит из нескольких разнесенных по времени процедур - это одобрение заявки, заключение договора, перечисление средств заемщику, регистрация права собственности на предмет залога.

В результате может возникнуть ситуация, когда на момент выдачи денег клиент еще не находится в реестре уклонистов, а когда договор будут регистрировать в Росреестре, выяснится, что одобрять кредит было нельзя. В таком случае банк столкнется с превращением обеспеченного кредита в необеспеченный, что должно вести к другой ставке и срокам.

Чтобы исключить риски, банкам придется повышать ставки для целого класса клиентов. То есть все мужчины призывного возраста автоматически попадут в высокорисковую группу, им будут чаще отказывать в кредитах или выдавать их на худших условиях.

Ранее МИД России предложил запретить консульским учреждениям выдачу заграничных паспортов гражданам, получившим электронные поездки. Распространяется ли данное основание на повестки по мобилизации или речь идет только о срочной службе, в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, не указано.