Сетевое издание|18+|Понедельник|15 июл 2024|14:16
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+32oC
+33oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+29oC
+30oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

В США заявили о неизбежной победе Трампа

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Экс-президент США Дональд Трамп стал несокрушимым и его ждет неизбежная победа на выборах. Об этом заявил председатель Республиканского комитета штата Нью-Гэмпшир Крис Эйгер, передает газета The Hill.

«Трамп несокрушим. Уже неважно, кого выдвинут демократы. (...) Демократы по сути являются второстепенными фигурами», — рассказал политик.

Эйгер также подчеркнул, что возможная замена действующего американского лидера Джо Байдена на другого кандидата на президентских выборах никак не повлияет на победу Трампа. По его словам, вице-президент США Камала Харрис и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом неспособны победить республиканского кандидата.

Ранее стало известно, что Трамп попросил свою бывшую соперницу, экс-постпреда при ООН Никки Хейли выступить на съезде Республиканской партии, в ходе которого будет официально выдвинут кандидат на выборы.

В частности, он рассчитывает объединить партию, так как Хейли представляла республиканцев, недовольных итогами его президентства.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте