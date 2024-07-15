В России сравнили цены местных и импортных яблок

15.07.2024 | 15:05

Российские яблоки становятся дешевыми только в октябре. Об этом заявила глава Ягодного союза Ирина Козий. Ее цитирует «Радиоточка НСН».

Козий заявила, что в России импортные яблоки обычно стоят меньше, чем отечественные. В июне местной продукции на рынке довольно мало. В основном это та, которая хранилась около восьми месяцев. Она стоит достаточно дорого.

Ранее в июле стало известно, что с начала 2024 года яблоки в России ощутимо подорожали. Их цена выросла примерно на 30 процентов и достигла почти 160 рублей за килограмм.

Кроме того, яблоки вошли в десятку самых подорожавших за год продуктов питания. Кроме них, в топе оказались баранина, виноград и бананы, оливковое масло и помидоры.

По данным Минсельхоза России, в 2023 году собрали 1,7 миллиона тонн яблок. План на 2024 год предполагал сбор 1,8 миллиона, однако из-за заморозков его понизили до 1,5 миллиона тонн.