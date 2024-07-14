Запрет Киеву бить по России западными ракетами отказались снимать

14.07.2024 | 17:13

Западные страны отказались снимать для Киева запрет бить предоставленным оружием по территории России. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал о «хороших сигналах» из Вашингтона насчет снятия ограничений на удары ракетами вглубь России, однако президент США Джо Байден заявил, что не видит в этом смысла. Позже координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби добавил, что «бить куда угодно» Украине не разрешат.

После встречи с новым британским премьером Киром Стармером Зеленский заявил о разрешении ударов с помощью Storm Shadow по военным объектам на территории РФ. Однако поже в Минобороны Великобритании уточнили, что Лондон позволил Киеву бить по целям в Крыму и на материковой части бывшей Украины еще год назад и с тех пор ничего не изменилось. Лондон не может самостоятельно принимать решения о Storm Shadow, так как производит ракеты в сотрудничестве с Францией.

Аналогичное мнение у канцлера Германии Олафа Шольца. «Никто не собирается менять существующие требования и руководящие принципы — и на то есть веские причины», — пояснил глава государства.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина не смогла бы бить ракетами по российским регионам без помощи с наведением со стороны США. «Для любого технически грамотного человека, который разбирается в военных делах, ясно, что без прямого участия Соединенных Штатов в целенаведении (...) эти ракеты никуда бы не полетели», — пояснил дипломат.

Более десяти западных стран разрешили украинским войскам наносить удары по территории РФ. В их числе Дания, Великобритания, Польша, Швеция, Нидерланды, Латвия, Финляндия, Франция, Чехия, Эстония, Литва, Канада и Германия.