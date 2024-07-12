В России исчезнет популярное детское питание

12.07.2024 | 14:58

Популярное детское питание Heinz исчезнет с российских прилавков. Каши и смеси будут выпускать под новым брендом Gipopo, сообщает Telegram-канал Mash.

После ухода торговой марки выпускать привычную продукцию будут на заводах в Георгиевске и Иваново - предприятия ждет переименование. Как отметили представители «Черноголовки» (комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру»), новый бренд был разработан таким образом, чтобы обеспечить преемственность в рецептурах, качестве продукции и дизайне упаковки. Первая партия поступит в торговую сеть уже в августе.

В марте права на производство детского питания выкупила входящая в группу «Черноголовка» компания «Аква-Лайф». Покупатель получил права на бегемота, изображенного на упаковках.

Самые востребованные вкусы обещают оставить - и в дополнение к ним выпустить снеки, готовые продукты для детей и напитки. Кетчуп и соусы под маркой Heinz продолжат производить в Отрадном Ленинградской области.

На заводе в Иванове выпускают более 20 тысяч тонн детского пюре в стеклянной и мягкой упаковке, а также жидких молочных каш. Георгиевский комбинат выпускает молочные и безмолочные сухие каши, его мощность - 12 тысяч тонн продукции в год.

В июле 2023 года «Аквалайф ресурс» выкупила активы американской Kellogg’s. Производитель чипсов Pringles окончательно ушел с российского рынка. Компания приняла это решение, так как считает нецелесообразным сохранение производства в стране.