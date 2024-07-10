Медведев отверг окончание СВО после поражения Украины

10.07.2024 | 11:53

Специальная военная операция (СВО) не закончится поражением Украины. Окончание военных действий после победы России отверг в своем Telegram-канале зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По словам политика, после того как Киев «подпишет бумаги», примет поражение и во главе страны встанет умеренный политический режим, военные действия не закончатся, так как позже радикалы вновь вернутся к власти.

«И тогда настанет время окончательно раздавить гадину. Вбить длинный стальной гвоздь в крышку гроба бандеровского квазигосударства. Уничтожить остатки его кровавого наследия», — написал в блоге Медведев.

При этом, как заявил политик, даже после того, как оставшиеся украинские территории вернутся «в лоно земли Русской», враги Москвы продолжат копить силы для нанесения удара по стране.

В этой же записи Медведев порассуждал о том, что России категорически не выгодны переговоры с приостановкой боевых действий в зоне проведения СВО.