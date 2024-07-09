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В стране и мире

Назван простой способ прожить дольше

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Благодарные люди могут прожить дольше, рассказала эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. Простой способ продлить себе жизнь она назвала в своем Telegram-канале.

Врач объяснила, что взаимосвязь между благодарностью и долголетием ученые установили в ходе эксперимента с участием 49 тысяч пожилых женщин. Участницам следовало согласиться или опровергнуть утверждения о счастье, например: «У меня в жизни много причин, чтобы быть благодарной» или «Может пройти много времени, прежде чем я почувствую благодарность к чему-то или кому-то» и подобные им.

В течение трех лет после опроса из-за различных болезней умерли 4,6 тысячи участниц опроса. Ученые сопоставили данные и выяснили, что риск преждевременного ухода из жизни был на девять процентов выше у людей, которые мало ценили то, что у них было в жизни.

«Это говорит, что позитивный взгляд на вещи и акцентирование на хорошем способно продлить наше существование», - подвела итог доктор.

Ранее Павлова рассказала о разрушительном воздействии жары на психику. По ее словам, в зной люди становятся раздражительными и заторможенными, а их мозговая деятельность снижается.

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Источник — lenta.ru
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