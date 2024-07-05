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В стране и мире

Массовое увлечение селфи спровоцировало вспышку неожиданного заболевания

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Вши передаются от человека человеку при прямом контакте голов, и массовое увлечение коллективными селфи спровоцировало вспышку педикулеза в США и некоторых странах Европы. Об этом сообщило издание Washington Post со ссылкой на ученых.

Эксперт из Центра исследований вредителей и инсектицидов Федерико Галасси, чье электронное письмо попало в распоряжение издания, объяснил вспышку неожиданного заболевания тем, что во время групповых селфи головы людей часто прижимаются друг к другу. Это дает возможность насекомым спокойно переползать от человека к человеку.

Его заявление подтверждается словами медицинского директора клиники Lice Clinics of America Кристы Лауэр, которая сообщила, что в США наблюдается рост спроса на избавление от вшей. Аналогичная ситуация наблюдается в Канаде и Великобритании. Люди не справляются с проблемой домашними средствами, поэтому обращаются за профессиональной помощью по избавлению от паразитов.

Эксперты отмечают, что распространение педикулеза может вернуться к допандемийному уровню, так как люди вновь стали больше общаться и посещать общественные места - офисы, детские сады, школы, секции.

Ранее гинеколог Татьяна Илюхина предупредила об опасности заражения лобковыми вшами в неожиданном месте. По ее словам, подхватить их можно в общественном туалете.

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Источник — lenta.ru
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