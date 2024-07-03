Сетевое издание|18+|Среда|3 июл 2024|19:20
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+30oC
+31oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+33oC
+34oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Совфед одобрил индексацию пенсий работающим пенсионерам

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Совет Федерации одобрил проект возврата индексации пенсий работающим россиянам. Об этом сообщает РИА Новости.

Индексацию вернут с 2025 года. Соответствующее предложение внес на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) президент России Владимир Путин.

По его словам, будет действительно справедливо, если пенсии будут повышаться и у тех, кто продолжает работать.

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, возвращающий индексацию пенсий работающим пенсионерам, в конце июня 2024 года.

По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, после индексации выплата работающим пенсионерам увеличится как минимум на 1,3 тысячи рублей. Индексация начнется с 1 февраля 2025 года и затронет пенсии 7,87 миллиона граждан пенсионного возраста, которые продолжают трудиться.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте