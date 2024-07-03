Совфед одобрил индексацию пенсий работающим пенсионерам

03.07.2024 | 13:33

Совет Федерации одобрил проект возврата индексации пенсий работающим россиянам. Об этом сообщает РИА Новости.

Индексацию вернут с 2025 года. Соответствующее предложение внес на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) президент России Владимир Путин.

По его словам, будет действительно справедливо, если пенсии будут повышаться и у тех, кто продолжает работать.

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, возвращающий индексацию пенсий работающим пенсионерам, в конце июня 2024 года.

По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, после индексации выплата работающим пенсионерам увеличится как минимум на 1,3 тысячи рублей. Индексация начнется с 1 февраля 2025 года и затронет пенсии 7,87 миллиона граждан пенсионного возраста, которые продолжают трудиться.