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В стране и мире

В Дагестане запретят никаб

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В Дагестане в ближайшее время запретят никаб путем вынесения соответствующей фетвы. Об этом заявил муфтий республики Ахмад Абдулаев, фрагмент выступления которого приводит Telegram-канал Mash.

«Сегодня наши работники работают над этим. Мы будем выносить фетву о запрете никаба», — сказал религиозный лидер на встрече с участием руководства республики.

23 июня в Дагестане одновременно были совершены несколько терактов. По последним данным, их жертвами стали 22 человека. Один из террористов хотел сбежать с места совершения преступления в никабе.

Обсуждение запрета никаба в России началось в мае. Идею, изначально высказанную главой Совета по правам человека при президенте России Валерием Фадеевым, поддержал депутат Госдумы Михаил Матвеев.

Против выступили отдельные представители исламского духовенства.

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Источник — lenta.ru
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