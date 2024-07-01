В Дагестане запретят никаб

01.07.2024 | 17:06

В Дагестане в ближайшее время запретят никаб путем вынесения соответствующей фетвы. Об этом заявил муфтий республики Ахмад Абдулаев, фрагмент выступления которого приводит Telegram-канал Mash.

«Сегодня наши работники работают над этим. Мы будем выносить фетву о запрете никаба», — сказал религиозный лидер на встрече с участием руководства республики.

23 июня в Дагестане одновременно были совершены несколько терактов. По последним данным, их жертвами стали 22 человека. Один из террористов хотел сбежать с места совершения преступления в никабе.

Обсуждение запрета никаба в России началось в мае. Идею, изначально высказанную главой Совета по правам человека при президенте России Валерием Фадеевым, поддержал депутат Госдумы Михаил Матвеев.

Против выступили отдельные представители исламского духовенства.