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В стране и мире

Россия заработала на санкциях пять триллионов рублей

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Импортеры из недружественных стран за два года действия санкций недополучили российских товаров на 256,5 миллиарда долларов (почти 21 триллион рублей). При этом Россия перенаправила товары на эту сумму другим государствам и получила выгоду, передает РИА Новости со ссылкой на открытые данные.

По информации Федеральной таможенной службы (ФТС), по итогам двух лет санкций экспорт России выиграл.

По сравнению с предыдущим периодом Москве за два года удалось заработать 30,9 миллиарда долларов, или пять триллионов рублей.

Благодаря торговле с дружественными странами Россия компенсировала выпавшие доходы и дополнительно получила как минимум 287,5 миллиарда долларов, или 26 триллионов рублей.

Ранее известный американский инвестор Джим Роджерс заявил, что против России продолжат вводить санкции, однако страна от них не исчезнет. По его мнению, российские власти уже проделали «хорошую работу» по обходу западных ограничений.

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Источник — lenta.ru
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