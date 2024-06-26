Лидер Таганской ОПГ Григорий Рабинович умер в СИЗО. Чем он известен?

26.06.2024 | 14:21

На 68 году жизни умер лидер Таганской организованной преступной группировки (ОПГ) Григорий Рабинович, известный в криминальном мире как Гриша Таганский. В момент смерти он находился в СИЗО «Матросская Тишина». Как сообщают СМИ, на его теле не было найдено следов насильственной смерти.

Рабиновичу резко стало плохо ночью. В 01:57 от дежурного поступило сообщение, что он не подает признаков жизни. Прибывшие по вызову медики уже ничем не смогли ему помочь. Предварительной причиной смерти назвали острую сердечно-сосудистую недостаточность.

Гриша Таганский находился в СИЗО с 2019

Один из лидеров крупной ОПГ находился в изоляторе с 2019 года. Изначально он был арестован по делу об убийстве в 2008-м гендиректора ОАО «Роспищепром» Валерия Журавлева.

После этого вместе с другими участниками группировки его также обвинили в пособничестве убийству известного авторитета Аслана Усоянова (Дед Хасан). СК предъявил соответствующее обвинение Рабиновичу и другому лидеру Таганской ОПГ — Игорю Жирноклееву — в 2020 году. Оба они свою вину не признали.

Предполагаемых лидеров ОПГ Рабиновича и Жирноклеева, а также девять участников обвиняют в организации и участии в преступном сообществе, бандитизме, серии убийств, мошенничестве и незаконном обороте оружия. Они, по версии следствия, расправились с бизнесменом Арменом Аванесовым из-за долга Жирноклееву в 50 тысяч долларов; членом ОПГ Сергеем Скорняковым; с избившим одного из «таганских» Владимиром Рощиным; предпринимателем Алексеем Покровским, с которого Рабинович требовал 53 миллиона рублей.

Также подсудимым вменяется убийство юриста универмага «Москва» Андрея Бралюка и адвоката Натальи Вавилиной. Их дело уже много месяцев слушается в Мосгорсуде.

Суд начал рассмотрение дела группировки, которая действовала в Московском регионе с начала 1990-х годов до 2019 года, в 2022 году. До приговора Рабинович так и не дожил.

Ранее лидер коптевской ОПГ получил 20 лет колонии

Ранее в июне суд присяжных заседателей в Москве приговорил 53-летнего лидера коптевской ОПГ Сергея Замарева к 20 годам лишения свободы. Его признали виновным по статьям 102 («Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору») и по части 2 статьи 105 («Убийство трех лиц, совершенное общеопасным способом, организованной группой, сопряженное с бандитизмом») УК РФ. Отправлять наказание Замарева отправили в колонию строго режима.

Известный под псевдонимом Мэлс преступник заявил, что не согласен с приговором и будет его обжаловать.

Суд установил, что в феврале 1996 года Мэлс с участниками московской банды ореховских совершил расправу над авторитетным предпринимателем Владимиром Кутеповым. Второе убийство произошло в январе 1998 года. Жертвой стал известный московский бандит из тушинской ОПГ Вячеслав Степанов.