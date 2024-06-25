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В стране и мире

Военнослужащие ВС России спасли женщину-бойца ВСУ от сослуживцев

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Военнослужащие ВС России взяли в плен и тем самым спасли женщину-бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ларису Ходаковскую от сослуживцев. Интервью с ней опубликовано в Telegram-канале «Работайте, братья!».

Женщина, по ее же словам, служила в 111-й бригаде в ужасающих условиях: «Эмоциональное состояние доведено до края. Не было элементарных вещей. Делились хлебом и водой. Полторашка воды была на шесть-семь человек». Помимо этого, одна из бригад отправляла солдат в штурмы «на мясо», о чем она сообщила командованию.

«Пошла пешком на позицию. Пришла туда и почувствовала боль. Услышала два выстрела. Я увидела кровь на ноге и на руках. Стреляли с посадки мои. Наверное, потому что я не молчала», — рассказывает женщина.

После этого к ней вышли солдаты ВС России и оказали медицинскую помощь, а один из бойцов дал свое обезболивающее. «Когда попадаешь (в плен), открываются глаза. Завеса падает. Потому что, когда свои стреляют, оставляют на произвол судьбы, я считаю это неправильно», — заключила пленная.

Ранее пленный солдат ВСУ Виктор Кэрэкеша вспомнил о братстве русских и украинцев. Он также назвал «брехней» то, что пишут украинские средства массовой информации про русских солдат, передавали РИА Новости. Боец ВСУ поделился, что в плену к нему хорошо отнеслись, дали еду, сигарету и спросили, не замерз ли он.

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Источник — lenta.ru
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