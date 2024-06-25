Сетевое издание|18+|Вторник|25 июн 2024|17:35
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Дождь |
 

В стране и мире

Россиянка покусала девушку из-за отсутствия места на автобусной остановке

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Жительница Волгограда покусала 25-летнюю девушку в центре города из-за отсутствия места на автобусной остановке. Об этом стало известно порталу V1.ru.

Пострадавшая россиянка пояснила, что нападение на нее произошло накануне вечером. По ее словам, неизвестная, ничего не говоря, сначала села на нее на остановке. После того как девушка столкнула с себя женщину, та стала ее избивать.

«Попыталась меня загрызть — несколько раз вцепилась зубами в руку. А потом она села одна на скамейку и спокойно дождалась своего автобуса, пока люди вокруг разбежались и были в шоке от происходящего», — поделилась горожанка.

Девушка сразу же обратилась в полицию и поликлинику, где ей уже поставили два укола от столбняка.

Ранее сообщалось, что жительница Липецкой области избила мужа бутылкой в ответ на его оскорбления.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте