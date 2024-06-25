Лавров оценил вероятность прекращения СВО на время переговоров

25.06.2024 | 17:03

Россия не будет прекращать специальную военную операцию (СВО) на время мирных переговоров по Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

Лавров оценил на встрече в Академии управления при президенте Белоруссии вероятность прекращения боевых действий сразу после начала мирных переговоров.

Глава МИД России подчеркнул, что Россия готова к переговорам, но не планирует останавливать СВО на время обсуждения.

«Мы уже такой опыт имели, нас обманывали, как это было в апреле 2022 года», — заявил глава МИД России. Дипломат также добавил, что переговорная ситуация постоянно меняется не в пользу Украины.

Ранее Лавров заявил, что Россия готова разговаривать по Украине не на основе ультиматумов, а в качестве равноправного члена переговоров.