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В стране и мире

Нательный крест спас бойца СВО от пули снайпера

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Нательный крест спас жизнь участнику специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал его командир журналистам Life.ru.

Российские бойцы попали под обстрел и были вынуждены отступать. После поверки командир недосчитался одного человека — командира штабной машины. Когда его нашли, солдат стоял на коленях и плакал.

Военнослужащий держал в руках деревянный крест, в котором застряла пуля от снайперской винтовки. «Снайперская винтовка Дегтярева, она с семи метров пробивает рельс насквозь, а тут с пяти метров не смогла пробить деревянный крест. (...) Это ли не чудо?» — задался вопросом собеседник издания.

По словам мужчины, солдат, о котором идет речь, религиозен. Он пояснил, что подчиненный еще до начала СВО, когда прогревал машину, осенял ее крестным знамением. После начала спецоперации боец стал учить сослуживцев читать псалмы.

Ранее другой участник спецоперации заявил, что ему спасла жизнь фляга времен Великой Отечественной войны. Солдат утверждает, что в ней застрял летевший в него осколок. Флягу бойцу подарила пенсионерка, которой та досталась от мужа-фронтовика.

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Источник — lenta.ru
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