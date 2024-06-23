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В стране и мире

В России ограничили плавающие ставки по кредитам

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Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий плавающие ставки по кредитам. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно закону, сумма кредита с плавающей ставкой должна быть привязана к среднемесячной номинальной начисленной зарплате. Для ипотеки минимальная сумма кредита с такой ставкой составляет 200 среднемесячных зарплат, а максимальная — тысячу среднемесячных зарплат. При этом срок займа не должен превышать 20 лет, а ставка может увеличиться только на треть и не более чем на четыре процентных пункта.

В случае с потребительскими кредитами минимальная сумма составляет тысячу среднемесячных зарплат. Для таких займов и ипотечных кредитов с суммой от тысячи зарплат не вводится ограничений по сроку и размеру ставки.

Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2024 года.

Ранее в Национальном совете финансового рынка (НСФР) предупредили, что введение ограничений на рост процентов по кредитам с плавающей ставкой может привести к убыткам банков, пишет РИА Новости.

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Источник — lenta.ru
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